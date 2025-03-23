Дмитрий Чистяков: всегда смотрю нашу сборную, вдвойне приятно было следить из-за Дзюбы

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что смотрит товарищеские матчи сборной России, а также высказался о рекордном голе нападающего Артёма Дзюбы в составе национальной команды. Форвард отличился в товарищеском матче с Гренадой (5:0) и стал единоличным лидером в списке бомбардиров сборной России с 31 забитым мячом.

«Конечно, следил за матчем с Гренадой и посмотрю второй матч с Замбией. Всегда смотрю нашу сборную, и не только её. Стараюсь по максимуму смотреть футбол, и наша сборная — не исключение. Вдвойне приятно было следить из-за Артёма [Дзюбы], который шёл за рекордом. Очень рад за него.

После рекорда в сборной Артёму не писал, но поздравил его, когда он побил рекорд по голам в чемпионате. Артём — большой молодец, что достигает таких рекордов. Я лично очень рад за Дзюбу», — приводит слова Чистякова Metaratings.

Матч между сборными России и Замбии пройдёт в Москве во вторник, 25 марта. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что главные звёзды африканской сборной, выступающие в топ-5 лиг Европы, не попали в заявку команды.