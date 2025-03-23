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Андре Онана готов перейти в клуб Саудовской Аравии этим летом — The Sun

Андре Онана готов перейти в клуб Саудовской Аравии этим летом — The Sun
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана готов перейти в один из клубов Саудовской Аравии этим летом. Об этом сообщил The Sun.

По информации источника, игрок не против своего потенциального переезда в Саудовскую Аравию, где за последнее время собралось достаточно много звёзд европейского футбола. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов к продаже вратаря и уже ищет ему замену.

В нынешнем сезоне Онана принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в девяти из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

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