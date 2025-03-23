Мозес Кобнан прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Амкалом»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Амкалом» (6:1).

«Сегодня была отличная игра как для меня, так и для моей команды. Мы начали матч очень уверенно и так же успешно его завершили. С самого начала мы активно прессинговали, играли в пас и подбирали вторые мячи. На мой взгляд, мы действительно заслужили победу.

Насколько важно показывать максимум даже в таких спаррингах? Независимо от того, тренировка это, официальная игра или товарищеский матч продолжать это делать. Я всегда выкладываюсь на максимум и буду продолжать это делать. Повторюсь, для меня это особо не имеет значения, нужно всегда показывать максимум», — сказал Кобнан в интервью пресс-службе клуба в видео на YouTube-канале.