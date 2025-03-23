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Мозес Кобнан прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Амкалом»

Мозес Кобнан прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Амкалом»
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Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче с «Амкалом» (6:1).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
6 : 1
Амкал
Россия
1:0 Кобнан – 8'     2:0 Кобнан – 10'     3:0 Кобнан – 31'     4:0 Кобнан – 44'     4:1 Сабуа – 45+2'     5:1 Кобнан – 67'     6:1 Олусегун – 90+1'    

«Сегодня была отличная игра как для меня, так и для моей команды. Мы начали матч очень уверенно и так же успешно его завершили. С самого начала мы активно прессинговали, играли в пас и подбирали вторые мячи. На мой взгляд, мы действительно заслужили победу.

Насколько важно показывать максимум даже в таких спаррингах? Независимо от того, тренировка это, официальная игра или товарищеский матч продолжать это делать. Я всегда выкладываюсь на максимум и буду продолжать это делать. Повторюсь, для меня это особо не имеет значения, нужно всегда показывать максимум», — сказал Кобнан в интервью пресс-службе клуба в видео на YouTube-канале.

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