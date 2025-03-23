Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» Кобнан высказался о своём пента-трике в ворота «Амкала»

Игрок «Краснодара» Кобнан высказался о своём пента-трике в ворота «Амкала»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан высказался о своих пяти голах в товарищеском матче с «Амкалом» (6:1), выступающим в Медиалиге.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
6 : 1
Амкал
Россия
1:0 Кобнан – 8'     2:0 Кобнан – 10'     3:0 Кобнан – 31'     4:0 Кобнан – 44'     4:1 Сабуа – 45+2'     5:1 Кобнан – 67'     6:1 Олусегун – 90+1'    

«Я никогда раньше не забивал пять голов в одном матче — это был мой первый пента-трик, и он подарил мне незабываемые эмоции. Я очень рад этому событию. Все голы, которые я забил сегодня, были реализованы с холодной головой и стали настоящим наслаждением. У меня захватывало дух от каждого. Важную роль в этом сыграл мой настрой на игру.

Что касается третьего гола, я забил его для Джуниора [Олакунле Олусегуна] и посвятил ему, так как его жена недавно родила ребёнка. Таким образом я поздравил Джуниора и отпраздновал гол именно так (показал, что укачивает на руках младенца. — Прим. «Чемпионата»). Поздравляю, Джуниор!» — сказал Кобнан в интервью пресс-службе клуба в видео на YouTube-канале.

Материалы по теме
Мозес Кобнан прокомментировал разгромную победу «Краснодара» над «Амкалом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android