Игрок «Краснодара» Кобнан высказался о своём пента-трике в ворота «Амкала»

Нападающий «Краснодара» Мозес Кобнан высказался о своих пяти голах в товарищеском матче с «Амкалом» (6:1), выступающим в Медиалиге.

«Я никогда раньше не забивал пять голов в одном матче — это был мой первый пента-трик, и он подарил мне незабываемые эмоции. Я очень рад этому событию. Все голы, которые я забил сегодня, были реализованы с холодной головой и стали настоящим наслаждением. У меня захватывало дух от каждого. Важную роль в этом сыграл мой настрой на игру.

Что касается третьего гола, я забил его для Джуниора [Олакунле Олусегуна] и посвятил ему, так как его жена недавно родила ребёнка. Таким образом я поздравил Джуниора и отпраздновал гол именно так (показал, что укачивает на руках младенца. — Прим. «Чемпионата»). Поздравляю, Джуниор!» — сказал Кобнан в интервью пресс-службе клуба в видео на YouTube-канале.