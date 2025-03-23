Испания — Нидерланды: Оярсабаль открыл счёт на восьмой минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Испании и Нидерландов. Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На восьмой минуте сборная Испании получила право пробить 11-метровый, который уверенно реализовал форвард Микель Оярсабаль.

Первая игра закончилась со счётом 2:2. В составе «Фурия Роха» голами отметились Нико Уильямс и Микель Мерино. За «оранжевых» забили Коди Гакпо и Тейани Рейндерс.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).