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Криштиану Роналду не реализовал пенальти на шестой минуте матча Португалии с Данией

Криштиану Роналду не реализовал пенальти на шестой минуте матча Португалии с Данией
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Португалии и Дании. Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На момент написания новости счёт в матче 0:0.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
1-й тайм
0 : 0
Дания

На шестой минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти и сравнять счёт по сумме двух встреч.

В первой игре сборная Португалии уступила Дании со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Расмус Хойлунд.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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