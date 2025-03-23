Криштиану Роналду не реализовал пенальти на шестой минуте матча Португалии с Данией

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Португалии и Дании. Команды играют на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Славко Винчич из Словении. На момент написания новости счёт в матче 0:0.

На шестой минуте нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не сумел реализовать пенальти и сравнять счёт по сумме двух встреч.

В первой игре сборная Португалии уступила Дании со счётом 0:1. Единственный гол в матче забил Расмус Хойлунд.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).