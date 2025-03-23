Шупо-Мотинг — о «Баварии»: они точно выиграют Бундеслигу и многого добьются в ЛЧ

Нападающий «Нью-Йорк Ред Буллз» Эрик Шупо-Мотинг, ранее выступавший за мюнхенскую «Баварию», оценил перспективы своей бывшей команды в нынешнем сезоне.

«Конечно, я слежу за ними в этом сезоне. Думаю, Компани отлично справляется. Я уверен, что они выиграют Бундеслигу благодаря своей игре и ротации состава – каждый игрок, который получает шанс, жаждет победы. Это важно.

Думаю, они не только станут чемпионами Германии, но и смогут многого добиться в Лиге чемпионов. Надеюсь, что летом они также далеко продвинутся на клубном чемпионате мира. Полуфинал и финал пройдут здесь, в Нью-Йорке», – приводит слова Шупо-Мотинга Bayern&Germany в соцсети X (ранее Twitter).

«Бавария» возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги после 26 туров. Команда Венсана Компани набрала 62 очка. На второй строчке располагается «Байер», у которого 56 очков за аналогичное количество встреч.