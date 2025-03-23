Андрей Канчельскис: «Локомотив» участвует в чемпионской гонке РПЛ только на бумаге

Бывший футболист киевского «Динамо», «Шахтёра», «Манчестер Юнайтед» и «Сатурна» Андрей Канчельскис высказался об участии московского «Локомотива» в чемпионской гонке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» недалеко оторвался от первого места. Однако «Локо» участвует в чемпионской гонке только на бумаге. Это молодая команда с неопытным составом. Так что я не думаю, что «Локомотив» будет бороться за первое место. За третье может побороться, за первое – нет», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Локомотив» идёт четвёртым с 40 очками.