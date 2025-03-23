Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Испания — Нидерланды. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Андрей Канчельскис: «Локомотив» участвует в чемпионской гонке РПЛ только на бумаге

Андрей Канчельскис: «Локомотив» участвует в чемпионской гонке РПЛ только на бумаге
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист киевского «Динамо», «Шахтёра», «Манчестер Юнайтед» и «Сатурна» Андрей Канчельскис высказался об участии московского «Локомотива» в чемпионской гонке нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» недалеко оторвался от первого места. Однако «Локо» участвует в чемпионской гонке только на бумаге. Это молодая команда с неопытным составом. Так что я не думаю, что «Локомотив» будет бороться за первое место. За третье может побороться, за первое – нет», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Локомотив» идёт четвёртым с 40 очками.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сильянов: «Локомотив» поборется за чемпионство, хотя перед началом РПЛ нас все хоронили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android