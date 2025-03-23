Молодёжная сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Колумбией U20
Поделиться
В ночь с 23 на 24 марта состоится товарищеский матч между молодёжными сборными Колумбии U20 и России U21. Команды будут играть на стадионе «Олимпико Паскуаль Герреро» (Кали, Колумбия). Стартовый свисток прозвучит в 23:55 мск.
Товарищеские матчи U21 — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 23:55 МСК
Колумбия U20
1-й тайм
1 : 1
Россия U21
0:1 Козлов – 18' 1:1 Баррера – 45'
Стартовый состав молодёжной сборной России: Дёгтев, Бессмертный, Лобов, Абдулкадыров, Чурилов, Чобанов, Годяев, Козлов, Никишин, Раков, Боков.
Напомним, сборные Колумбии U20 и России U21 уже успели провести одну игру, которая состоялась в ночь с 21 на 22 марта. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в этом матче был забит колумбийским полузащитником Ройнером Бенитесом с пенальти на 89-й минуте игры.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2025
-
00:44
-
00:41
-
00:23
-
00:14
-
00:12
-
00:05
- 23 марта 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:19
-
23:06
-
23:02
-
22:55
-
22:55
-
22:51
-
22:41
-
22:34
-
22:34
-
22:30
-
22:05
-
22:01
-
21:54
-
21:42
-
21:42
-
21:38
-
21:30
-
21:27
-
21:18
-
21:10
-
20:57
-
20:47