Молодёжная сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Колумбией U20

В ночь с 23 на 24 марта состоится товарищеский матч между молодёжными сборными Колумбии U20 и России U21. Команды будут играть на стадионе «Олимпико Паскуаль Герреро» (Кали, Колумбия). Стартовый свисток прозвучит в 23:55 мск.

Стартовый состав молодёжной сборной России: Дёгтев, Бессмертный, Лобов, Абдулкадыров, Чурилов, Чобанов, Годяев, Козлов, Никишин, Раков, Боков.

Напомним, сборные Колумбии U20 и России U21 уже успели провести одну игру, которая состоялась в ночь с 21 на 22 марта. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в этом матче был забит колумбийским полузащитником Ройнером Бенитесом с пенальти на 89-й минуте игры.