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Молодёжная сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Колумбией U20

Молодёжная сборная России объявила стартовый состав на товарищеский матч с Колумбией U20
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В ночь с 23 на 24 марта состоится товарищеский матч между молодёжными сборными Колумбии U20 и России U21. Команды будут играть на стадионе «Олимпико Паскуаль Герреро» (Кали, Колумбия). Стартовый свисток прозвучит в 23:55 мск.

Товарищеские матчи U21 — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 23:55 МСК
Колумбия U20
1-й тайм
1 : 1
Россия U21
0:1 Козлов – 18'     1:1 Баррера – 45'    

Стартовый состав молодёжной сборной России: Дёгтев, Бессмертный, Лобов, Абдулкадыров, Чурилов, Чобанов, Годяев, Козлов, Никишин, Раков, Боков.

Напомним, сборные Колумбии U20 и России U21 уже успели провести одну игру, которая состоялась в ночь с 21 на 22 марта. Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 1:0. Единственный гол в этом матче был забит колумбийским полузащитником Ройнером Бенитесом с пенальти на 89-й минуте игры.

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