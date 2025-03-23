Германия — Италия: Мусиала удвоил преимущество хозяев на 37-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Германии и Италии. Игра проходит на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 37-й минуте полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала удвоил преимущество своей команды.

В первой игре немецкая национальная команда одержала победу со счётом 2:1. В составе сборной Германии голами отметились нападающий Тим Кляйндинст и хавбек Леон Горецка. Единственный мяч Италии забил полузащитник Сандро Тонали.