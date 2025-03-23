Германия — Италия: Мусиала удвоил преимущество хозяев на 37-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Германии и Италии. Игра проходит на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент написания новости счёт в матче 2:0 в пользу сборной Германии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 3
Италия
1:0 Киммих – 30' 2:0 Мусиала – 36' 3:0 Кляйндинст – 45' 3:1 Кин – 49' 3:2 Кин – 69' 3:3 Распадори – 90+5'
На 37-й минуте полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала удвоил преимущество своей команды.
В первой игре немецкая национальная команда одержала победу со счётом 2:1. В составе сборной Германии голами отметились нападающий Тим Кляйндинст и хавбек Леон Горецка. Единственный мяч Италии забил полузащитник Сандро Тонали.
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