Канчельскис: для «Динамо» этот сезон стал определяющим, команда меня разочаровала

Бывший футболист киевского «Динамо», «Шахтёра», «Манчестер Юнайтед» и «Сатурна» Андрей Канчельскис высказался о выступлениях московского «Динамо» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Для «Динамо» этот сезон стал определяющим. Один качественный сезон может провести любая команда. Выстрелить может кто угодно, а вот приобретать стабильность получается не у всех. Очевидно, что «Динамо» нестабильно. Честно скажу, «Динамо» меня разочаровало. Не факт, что эта команда будет бороться за топ-3», — приводит слова Канчельскиса «Евро-Футбол.Ру».

Турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», набравший 46 очков после 21 матча. На второй строчке располагается московский «Спартак», заработавший 43 очка. Третье место с 43 очками занимает санкт-петербургский «Зенит». «Динамо» после аналогичного количества игр находится на пятом месте, в активе команды 39 очков.