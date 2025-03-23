Испания — Нидерланды: Мемфис Депай сравнял счёт на 54-й минуте
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В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Испании и Нидерландов. Команды играют на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступает Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Доп. время
2 : 2
ДВ
Нидерланды
1:0 Оярсабаль – 8' 1:1 Депай – 54' 2:1 Оярсабаль – 67' 2:2 Матсен – 79'
На 54-й минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай сравнял счёт, забив с пенальти.
Первая игра закончилась со счётом 2:2. В составе «Фурия Роха» голами отметились Нико Уильямс и Микель Мерино. За «оранжевых» забили Коди Гакпо и Тейани Рейндерс.
Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
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