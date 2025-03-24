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Сборная Франции обыграла Хорватию в серии пенальти и вышла в 1/2 финала Лиги наций

Сборная Франции обыграла Хорватию в серии пенальти и вышла в 1/2 финала Лиги наций
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» во Франции. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Франция одержала победу в серии послематчевых пенальти (2:0, 5:4 пен).

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Франция
Окончен
2 : 0
5 : 4
Хорватия
1:0 Олисе – 52'     2:0 Дембеле – 80'    

Единственный гол в матче на 52-й минуте забил вингер сборной Франции Майкл Олисе. На 80-й минуте нападающий Усман Дембеле удвоил преимущество французов. В дополнительное время забитых мячей не было.

В первой игре хорватская национальная команда одержала победу со счётом 2:0. В её составе голами отметились нападающий Анте Будимир и полузащитник Иван Перишич.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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