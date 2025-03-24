Определились полуфинальные пары Лиги наций УЕФА

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги наций УЕФА, по итогам которых стали известны пары полуфиналистов турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами, которые сыграют в 1/2 финала.

Пары 1/2 финала Лиги наций УЕФА:

Германия — Португалия;

Испания — Франция.

Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня. Отметим, что все матчи финальной части турнира пройдут в Германии.

Напомним, сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша турнира «красная фурия» по пенальти обыграла национальную команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).