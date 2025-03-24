Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились полуфинальные пары Лиги наций УЕФА

Определились полуфинальные пары Лиги наций УЕФА
Комментарии

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги наций УЕФА, по итогам которых стали известны пары полуфиналистов турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами, которые сыграют в 1/2 финала.

Пары 1/2 финала Лиги наций УЕФА:

Германия — Португалия;

Испания — Франция.

Полуфиналы Лиги А состоятся 4 и 5 июня, матч за третье место и финал — 8 июня. Отметим, что все матчи финальной части турнира пройдут в Германии.

Напомним, сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша турнира «красная фурия» по пенальти обыграла национальную команду Хорватии (0:0, 5:4 пен.).

Турнирная сетка Лиги наций
Материалы по теме
«Великий игрок». Тренер сборной Франции Дешам высказался о Луке Модриче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android