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Сборная Германии обыграла Италию по сумме двух встреч и вышла в 1/2 финала Лиги наций

Сборная Германии обыграла Италию по сумме двух встреч и вышла в 1/2 финала Лиги наций
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Италии. Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Итоговый результат матча 3:3, по сумме двух встреч сборная Германии одержала победу со счётом 5:4 и вышла в 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 3
Италия
1:0 Киммих – 30'     2:0 Мусиала – 36'     3:0 Кляйндинст – 45'     3:1 Кин – 49'     3:2 Кин – 69'     3:3 Распадори – 90+5'    

На 30-й минуте защитник сборной Германии Йозуа Киммих с пенальти открыл счёт в матче. На 36-й минуте Джамал Мусиала удвоил преимущество хозяев. На 45-й минуте Тим Кляйндинст довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте Мойзе Кин отыграл один мяч. На 69-й минуте Кин оформил дубль. На 90+5-й минуте Джакомо Распадори с пенальти сравнял счёт.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет с победителем пары Дания — Португалия. Матч состоится 4 или 5 июня.

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