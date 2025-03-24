Сборная Германии обыграла Италию по сумме двух встреч и вышла в 1/2 финала Лиги наций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Италии. Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Итоговый результат матча 3:3, по сумме двух встреч сборная Германии одержала победу со счётом 5:4 и вышла в 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

На 30-й минуте защитник сборной Германии Йозуа Киммих с пенальти открыл счёт в матче. На 36-й минуте Джамал Мусиала удвоил преимущество хозяев. На 45-й минуте Тим Кляйндинст довёл счёт до разгромного. На 49-й минуте Мойзе Кин отыграл один мяч. На 69-й минуте Кин оформил дубль. На 90+5-й минуте Джакомо Распадори с пенальти сравнял счёт.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет с победителем пары Дания — Португалия. Матч состоится 4 или 5 июня.