Украина упустила преимущество в два мяча в стыковых матчах с Бельгией и осталась в Лиге В
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Завершился ответный стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграли национальные команды Бельгии и Украины. Встреча проходила на стадионе «Сегека Арена» в Генке (Бельгия). Сборная Бельгии одержала победу в матче со счётом 3:0, по сумме двух встреч — 4:3.
Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Де Кёйпер – 70' 2:0 Лукаку – 75' 3:0 Лукаку – 86'
Счёт в матче был открыт на 70-й минуте, отличился защитник сборной Бельгии Максим Де Кёйпер. На 75-й минуте Ромелу Лукаку в падении через себя удвоил преимущество хозяев. На 86-й минуте Лукаку оформил дубль.
Сборная Украины остаётся в Лиге В по результатам стыковых матчей, а национальная команда Бельгии сохраняет за собой прописку в Лиге А.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).
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