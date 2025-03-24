Украина упустила преимущество в два мяча в стыковых матчах с Бельгией и осталась в Лиге В

Завершился ответный стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграли национальные команды Бельгии и Украины. Встреча проходила на стадионе «Сегека Арена» в Генке (Бельгия). Сборная Бельгии одержала победу в матче со счётом 3:0, по сумме двух встреч — 4:3.

Счёт в матче был открыт на 70-й минуте, отличился защитник сборной Бельгии Максим Де Кёйпер. На 75-й минуте Ромелу Лукаку в падении через себя удвоил преимущество хозяев. На 86-й минуте Лукаку оформил дубль.

Сборная Украины остаётся в Лиге В по результатам стыковых матчей, а национальная команда Бельгии сохраняет за собой прописку в Лиге А.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале прошлого розыгрыша испанцы обыграли Хорватию (0:0, 5:4 пен.).