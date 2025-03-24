Гол Роналду помог Португалии обыграть Данию и выйти в полуфинал Лиги наций

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Дании. Игра проходила на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Славко Винчич из Словении. Сборная Португалии выиграла основное время матча со счётом 3:2, восстановив равенство по сумме двух встреч. В дополнительном времени португальцы забили ещё дважды и выиграли матч с общим счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Франсиску Тринкан (дубль), Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш. Защитник датчан Йоаким Андерсен забил автогол. Отметим, что по ходу матча капитан португальцев Криштиану Роналду не реализовал пенальти.

У национальной команды Дании отличились Расмус Кристенсен и Кристиан Эриксен.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с Германией. Матч состоится 4 или 5 июня.