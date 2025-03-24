Результаты матчей Лиги наций УЕФА 23 марта

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23 марта в Лиге наций УЕФА состоялись четыре ответных матча 1/4 финала турнира и восемь ответных стыковых игр. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.

1/4 финала:

Германия — Италия — 3:3 (5:4 по сумме двух матчей);

Испания — Нидерланды — 3:3, 5:4 пен. (6:5);

Португалия — Дания — 5:2 ОТ (5:3);

Франция — Хорватия — 2:0, 5:4 пен. (3:2).

Стыковые матчи А/В:

Венгрия — Турция — 1:3 (1:6);

Сербия — Австрия — 2:0 (3:1);

Шотландия — Греция — 0:3 (1:3);

Бельгия — Украина — 3:0 (4:3).

Стыковые матчи В/С:

Грузия — Армения — 6:1 (9:1);

Исландия — Косово — 1:3 (2:5);

Словения — Словакия 1:0 ОТ (1:0);

Ирландия — Болгария — 2:1 (4:2).

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании, которая также выиграла чемпионат Европы — 2024. В финале сезона-2022/2023 испанцы встречались с национальной командой Хорватии. Игра перетекла в серию пенальти, где точнее оказались футболисты «красной фурии».