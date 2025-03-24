Результаты матчей Лиги наций УЕФА 23 марта

23 марта в Лиге наций УЕФА состоялись четыре ответных матча 1/4 финала турнира и восемь ответных стыковых игр. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами встреч, прошедших в указанный день.
1/4 финала:
Германия — Италия — 3:3 (5:4 по сумме двух матчей);
Испания — Нидерланды — 3:3, 5:4 пен. (6:5);
Португалия — Дания — 5:2 ОТ (5:3);
Франция — Хорватия — 2:0, 5:4 пен. (3:2).
Стыковые матчи А/В:
Венгрия — Турция — 1:3 (1:6);
Сербия — Австрия — 2:0 (3:1);
Шотландия — Греция — 0:3 (1:3);
Бельгия — Украина — 3:0 (4:3).
Стыковые матчи В/С:
Грузия — Армения — 6:1 (9:1);
Исландия — Косово — 1:3 (2:5);
Словения — Словакия 1:0 ОТ (1:0);
Ирландия — Болгария — 2:1 (4:2).
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании, которая также выиграла чемпионат Европы — 2024. В финале сезона-2022/2023 испанцы встречались с национальной командой Хорватии. Игра перетекла в серию пенальти, где точнее оказались футболисты «красной фурии».