Определился окончательный состав групп европейской квалификации на ЧМ-2026

23 марта в Лиге наций УЕФА состоялись четыре ответных матча 1/4 финала турнира и восемь ответных стыковых игр. По итогу игрового дня определился окончательный состав групп европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.

Группа A: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;

Группа C: Дания, Греция, Шотландия, Беларусь;

Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан;

Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария;

Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения;

Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта;

Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;

Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия;

Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;

Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;

Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.

Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции. Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В той игре хет-триком отметился нападающий «петухов» Килиан Мбаппе. В составе Аргентины дублем отметился форвард Лионель Месси, а также один гол забил вингер Анхель Ди Мария. В послематчевой серии пенальти аргентинские футболисты оказались мастеровитее и одержали в ней победу со счётом 4:2.