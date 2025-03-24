Определился окончательный состав групп европейской квалификации на ЧМ-2026

23 марта в Лиге наций УЕФА состоялись четыре ответных матча 1/4 финала турнира и восемь ответных стыковых игр. По итогу игрового дня определился окончательный состав групп европейского отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года.
Группа A: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург;
Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово;
Группа C: Дания, Греция, Шотландия, Беларусь;
Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан;
Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария;
Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения;
Группа G: Нидерланды, Польша, Финляндия, Литва, Мальта;
Группа H: Австрия, Румыния, Босния и Герцеговина, Кипр, Сан-Марино;
Группа I: Италия, Норвегия, Израиль, Эстония, Молдавия;
Группа J: Бельгия, Уэльс, Северная Македония, Казахстан, Лихтенштейн;
Группа K: Англия, Сербия, Албания, Латвия, Андорра;
Группа L: Хорватия, Чехия, Черногория, Фарерские острова, Гибралтар.
Напомним, в финале чемпионата мира 2022 года сборная Аргентины обыграла национальную команду Франции. Основное время матча завершилось со счётом 3:3. В той игре хет-триком отметился нападающий «петухов» Килиан Мбаппе. В составе Аргентины дублем отметился форвард Лионель Месси, а также один гол забил вингер Анхель Ди Мария. В послематчевой серии пенальти аргентинские футболисты оказались мастеровитее и одержали в ней победу со счётом 4:2.