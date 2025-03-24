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Роналду — первый игрок в истории, забивавший за сборную на протяжении 22 лет подряд

Роналду — первый игрок в истории, забивавший за сборную на протяжении 22 лет подряд
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Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд, сообщает Instant Foot в социальной сети X.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 2
ДВ
Дания
1:0 Андерсен – 38'     1:1 Кристенсен – 56'     2:1 Роналду – 72'     2:2 Эриксен – 76'     3:2 Тринкан – 86'     4:2 Тринкан – 91'     5:2 Рамуш – 115'    

В четвертьфинальном матче Лиги наций гол Роналду помог сборной Португалии обыграть национальную команду Дании (5:2) и выйти в полуфинал турнира.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с Германией. Матч состоится 4 или 5 июня.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время он принял участие в 217 матчах и является рекордсменом по этому показателю. На его счету 136 голов за национальную команду. В составе сборной Роналду становился победителем чемпионата Европы 2016 года и Лиги наций сезона 2018/2019.

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