Роналду — первый игрок в истории, забивавший за сборную на протяжении 22 лет подряд
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Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд, сообщает Instant Foot в социальной сети X.
Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 2
ДВ
Дания
1:0 Андерсен – 38' 1:1 Кристенсен – 56' 2:1 Роналду – 72' 2:2 Эриксен – 76' 3:2 Тринкан – 86' 4:2 Тринкан – 91' 5:2 Рамуш – 115'
В четвертьфинальном матче Лиги наций гол Роналду помог сборной Португалии обыграть национальную команду Дании (5:2) и выйти в полуфинал турнира.
В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с Германией. Матч состоится 4 или 5 июня.
Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время он принял участие в 217 матчах и является рекордсменом по этому показателю. На его счету 136 голов за национальную команду. В составе сборной Роналду становился победителем чемпионата Европы 2016 года и Лиги наций сезона 2018/2019.
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