Роналду — первый игрок в истории, забивавший за сборную на протяжении 22 лет подряд

Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забивавшим голы за сборную на протяжении 22 лет подряд, сообщает Instant Foot в социальной сети X.

В четвертьфинальном матче Лиги наций гол Роналду помог сборной Португалии обыграть национальную команду Дании (5:2) и выйти в полуфинал турнира.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с Германией. Матч состоится 4 или 5 июня.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. За это время он принял участие в 217 матчах и является рекордсменом по этому показателю. На его счету 136 голов за национальную команду. В составе сборной Роналду становился победителем чемпионата Европы 2016 года и Лиги наций сезона 2018/2019.