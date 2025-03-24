Молодёжная сборная России вырвала ничью в концовке матча с Колумбией U20

В ночь с 23 на 24 марта мск на стадионе «Олимпико Паскуаль Герреро» в Кали (Колумбия) состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными Колумбии U20 и России U21. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

В составе российской национальной команды голами отметились Вадим Раков и Данила Козлов, реализовавший пенальти. За Колумбию отличились Джордан Баррера и Ройнер Бенитес. Отметим, что россияне смогли вырвать ничью в концовке матча, сравняв счёт на 80-й минуте.

Напомним, первый матч между командами прошел 22 марта и завершился со счётом 1:0 в пользу Колумбии.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине.