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Молодёжная сборная России вырвала ничью в концовке матча с Колумбией U20

Молодёжная сборная России вырвала ничью в концовке матча с Колумбией U20
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В ночь с 23 на 24 марта мск на стадионе «Олимпико Паскуаль Герреро» в Кали (Колумбия) состоялся товарищеский матч между молодёжными сборными Колумбии U20 и России U21. Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

Товарищеские матчи U21 — 2025
23 марта 2025, воскресенье. 23:55 МСК
Колумбия U20
Окончен
2 : 2
Россия U21
0:1 Козлов – 18'     1:1 Баррера – 45'     2:1 Бенитес – 70'     2:2 Раков – 80'    

В составе российской национальной команды голами отметились Вадим Раков и Данила Козлов, реализовавший пенальти. За Колумбию отличились Джордан Баррера и Ройнер Бенитес. Отметим, что россияне смогли вырвать ничью в концовке матча, сравняв счёт на 80-й минуте.

Напомним, первый матч между командами прошел 22 марта и завершился со счётом 1:0 в пользу Колумбии.

С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований УЕФА и ФИФА из-за ситуации на Украине.

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