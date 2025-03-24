Сборная Германии повторила легендарный розыгрыш углового от «Ливерпуля» в матче с Италией

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Германии и Италии. Игра проходила на стадионе «Дортмунд». В качестве главного арбитра встречи выступил Шимон Марциняк из Польши. Итоговый результат матча 3:3, по сумме двух встреч сборная Германии одержала победу со счётом 5:4 и вышла в 1/2 финала Лиги наций УЕФА.

На 36-й минуте сборная Германии повторила легендарный розыгрыш углового от «Ливерпуля» в матче с Италией. Йозуа Киммих быстро подал угловой на заметившего невнимательность итальянцев и жестикулировавшего об этом Джамала Мусиалу, и последний беспрепятственно поразил пустые ворота соперника.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, в полуфинале Лиги наций УЕФА сборная Германии встретится с национальной командой Португалии.