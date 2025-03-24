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Сборная Канады обыграла США в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная Канады обыграла США в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ
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Сборная Канады обыграла национальную команду США в матче за третье место в Лиге наций КОНКАКАФ со счётом 2:1.

За сборную Канады забивали Тани Олувасейи и Джонатан Дэвид. Единственный гол за США забил Патрик Аджиманг.

Напомним, в полуфинале турнира сборная США проиграла Панаме, а Канада уступила Мексике.

Финальный матч между Панамой и Мексикой в Лиге наций КОНКАКАФ пройдёт 24 марта, начало – 4:30 мск.

Лига наций КОНКАКАФ — это международный турнир для сборных Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, организованный КОНКАКАФ. Соревнование проходит каждые два года и служит альтернативой товарищеским матчам, предоставляя командам региона регулярную игровую практику.

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