Сборная Канады обыграла США в матче за третье место Лиги наций КОНКАКАФ

Сборная Канады обыграла национальную команду США в матче за третье место в Лиге наций КОНКАКАФ со счётом 2:1.

За сборную Канады забивали Тани Олувасейи и Джонатан Дэвид. Единственный гол за США забил Патрик Аджиманг.

Напомним, в полуфинале турнира сборная США проиграла Панаме, а Канада уступила Мексике.

Финальный матч между Панамой и Мексикой в Лиге наций КОНКАКАФ пройдёт 24 марта, начало – 4:30 мск.

Лига наций КОНКАКАФ — это международный турнир для сборных Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна, организованный КОНКАКАФ. Соревнование проходит каждые два года и служит альтернативой товарищеским матчам, предоставляя командам региона регулярную игровую практику.