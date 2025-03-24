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Спаллетти отреагировал на курьёзный пропущенный гол Италии с углового в матче с Германией

Спаллетти отреагировал на курьёзный пропущенный гол Италии с углового в матче с Германией
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Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал грубую ошибку своей команды во время розыгрыша углового в четвертьфинальном матче Лиги наций с Германией. Во время розыгрыша углового Доннарумма пошёл спорить с арбитром, а другие игроки занимали позиции, чем воспользовались немцы, которые быстро разыграли мяч и отправили его в пустые ворота.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 3
Италия
1:0 Киммих – 30'     2:0 Мусиала – 36'     3:0 Кляйндинст – 45'     3:1 Кин – 49'     3:2 Кин – 69'     3:3 Распадори – 90+5'    

«Вот как это работает: мы видели, что они быстро разыгрывают угловые, и нельзя поворачиваться к ним спиной. В каком-то смысле даже хорошо, что мы пропустили такой гол — теперь игроки понимают, что это не просто слова, а реальные игровые ситуации.

Мы слишком часто ошибались после отбора, сразу же теряя мяч. Мы знали, что Германия будет высоко прессинговать, но я ожидал от нас большего. В перерыве в раздевалке мы серьёзно поговорили, и после этого на поле уже увидели то, что хотели», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет с Португалией.

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