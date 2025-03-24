Спаллетти отреагировал на курьёзный пропущенный гол Италии с углового в матче с Германией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти прокомментировал грубую ошибку своей команды во время розыгрыша углового в четвертьфинальном матче Лиги наций с Германией. Во время розыгрыша углового Доннарумма пошёл спорить с арбитром, а другие игроки занимали позиции, чем воспользовались немцы, которые быстро разыграли мяч и отправили его в пустые ворота.

«Вот как это работает: мы видели, что они быстро разыгрывают угловые, и нельзя поворачиваться к ним спиной. В каком-то смысле даже хорошо, что мы пропустили такой гол — теперь игроки понимают, что это не просто слова, а реальные игровые ситуации.

Мы слишком часто ошибались после отбора, сразу же теряя мяч. Мы знали, что Германия будет высоко прессинговать, но я ожидал от нас большего. В перерыве в раздевалке мы серьёзно поговорили, и после этого на поле уже увидели то, что хотели», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Германии сыграет с Португалией.