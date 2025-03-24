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Курьёзный гол с углового в видеообзоре результативного матча Лиги наций Германия – Италия

Курьёзный гол с углового в видеообзоре результативного матча Лиги наций Германия – Италия
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Сборная Германии сыграла вничью в ответном матче с Италии в четвертьфинале Лиги наций. Встреча прошла в Дортмунде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:3.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Германия
Окончен
3 : 3
Италия
1:0 Киммих – 30'     2:0 Мусиала – 36'     3:0 Кляйндинст – 45'     3:1 Кин – 49'     3:2 Кин – 69'     3:3 Распадори – 90+5'    

За сборную Германии забивали Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Тим Кляйндинст. В составе национальной команды Италии дубль на счету Мойзе Кина и ещё один гол забил Джакомо Распадори.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу Германии. Таким образом, немцы по сумме двух матчей вышли в полуфинал турнира.

За выход в финал сборная Германии сыграет с национальной командой Португалии.

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