Курьёзный гол с углового в видеообзоре результативного матча Лиги наций Германия – Италия

Сборная Германии сыграла вничью в ответном матче с Италии в четвертьфинале Лиги наций. Встреча прошла в Дортмунде на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 3:3.

За сборную Германии забивали Йозуа Киммих, Джамал Мусиала и Тим Кляйндинст. В составе национальной команды Италии дубль на счету Мойзе Кина и ещё один гол забил Джакомо Распадори.

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Напомним, первый матч завершился со счётом 2:1 в пользу Германии. Таким образом, немцы по сумме двух матчей вышли в полуфинал турнира.

За выход в финал сборная Германии сыграет с национальной командой Португалии.