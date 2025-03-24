Испания — Нидерланды: видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги наций УЕФА

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Испании и Нидерландов. Команды играли на стадионе «Месталья» в Валенсии. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Хозяева поля одержали победу в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 пен) и вышли в 1/2 финала турнира.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На восьмой минуте сборная Испании получила право пробить 11-метровый, который уверенно реализовал форвард Микель Оярсабаль. На 54-й минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай сравнял счёт, также забив с пенальти. На 67-й минуте Оярсабаль оформил дубль и вновь вывел Испанию вперёд. На 79-й минуте защитник гостей Ян Матсен сделал счёт 2:2. На 103-й минуте Ламин Ямаль забил третий мяч испанцев.

Первая игра закончилась со счётом 2:2. В составе «Фурия Роха» голами отметились Нико Уильямс и Микель Мерино. За «оранжевых» забили Коди Гакпо и Тейани Рейндерс.

Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).