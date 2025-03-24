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Гол и незабитый пенальти Роналду — в видеообзоре матча между Португалией и Данией

Гол и незабитый пенальти Роналду — в видеообзоре матча между Португалией и Данией
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Дании. Игра проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Победу в этой встрече одержала команда хозяев, разгромив национальную команду Дании со счётом 5:2.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 2
ДВ
Дания
1:0 Андерсен – 38'     1:1 Кристенсен – 56'     2:1 Роналду – 72'     2:2 Эриксен – 76'     3:2 Тринкан – 86'     4:2 Тринкан – 91'     5:2 Рамуш – 115'    

В составе победителей голами отметились Франсиску Тринкан, оформивший дубль, Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш. Защитник датчан Йоаким Андерсен забил автогол. Отметим, что по ходу матча капитан португальцев не реализовал пенальти.

У национальной команды Дании отличились Расмус Кристенсен и Кристиан Эриксен.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с национальной командой Германии. Матч состоится 4 или 5 июня.

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