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Гол и незабитый пенальти Роналду — в видеообзоре матча между Португалией и Данией

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Дании. Игра проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе». Победу в этой встрече одержала команда хозяев, разгромив национальную команду Дании со счётом 5:2.

В составе победителей голами отметились Франсиску Тринкан, оформивший дубль, Криштиану Роналду и Гонсалу Рамуш. Защитник датчан Йоаким Андерсен забил автогол. Отметим, что по ходу матча капитан португальцев не реализовал пенальти.

У национальной команды Дании отличились Расмус Кристенсен и Кристиан Эриксен.

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В 1/2 финала Лиги наций УЕФА сборная Португалии сыграет с национальной командой Германии. Матч состоится 4 или 5 июня.