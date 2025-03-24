Главный тренер сборной Украины Ребров отреагировал на разгромное поражение от Бельгии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Бельгии (0:3) в ответном матче плей-офф Лиги наций за право играть в дивизионе А.

– Какие эмоции? Как и у всех болельщиков. К сожалению, мы все расстроены. Я думаю, мы не заслуживали победы. Мы должны были играть с мячом, играть вперёд, но, к сожалению, мы играли против соперника, который был очень агрессивным и гораздо лучше контролировал мяч, чем в первой игре.

– В чём соперник добавил?

– Добавил в агрессии, в желании, в прессинге. Во всех компонентах добавил.

– Когда случился переломный момент?

– Не знаю. Я считаю, в первом тайме даже мы оборонялись очень низким блоком, но почти ничего не дали создать сопернику. Но во втором тайме… Мы играем через 2 дня. Многие игроки, которые играли в 1-й игре 90 минут, – им было достаточно тяжело, поэтому в конце встречи была усталость.

– Могли ли вы активнее играть в атаку?

– Да, могли и пытались, но, к сожалению, не сыграли. Как я говорил, мы действительно играли против сильного соперника. Что бы ни говорили о сборной Бельгии, это действительно топ-соперник, и они это доказали.

– Стоит ли делать вообще из того, что мы не вышли в дивизион А, какую трагедию? Или все же ваша главная задача – выйти на чемпионат мира?

– Я считаю, сейчас после игры все расстроены. Считаю, что это трагедия, но посмотрим. Я считаю, что очень важно подготовиться к отборочному циклу. Сейчас у нас есть две товарищеские встречи, где мы можем проверить кандидатов. И всё — больше ничего нет. Поэтому задача – попасть на чемпионат мира, и мы будем готовиться к отборочным встречам, – сказал Ребров на пресс-конференции после окончания встречи.

Сборная Украины остаётся в Лиге В по результатам стыковых матчей, а национальная команда Бельгии сохраняет за собой прописку в Лиге А.

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