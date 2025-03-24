Лунин высказался о награде лучшего игрока сборной Украины после 3-х голов от Бельгии
Поделиться
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал получение награды лучшего игрока своей команды по итогам ответного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3). На счету Андрея 56% голосов болельщиков.
Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Де Кёйпер – 70' 2:0 Лукаку – 75' 3:0 Лукаку – 86'
«Всем спасибо. Обидно за результат, будем двигаться вперёд и стараться радовать вас», — написал Лунин на своей страничке в одной из социальных сетей.
По сумме двух матчей бельгийцы победили 4:3 и остались в дивизионе А Лиги наций. Украинцы продолжат играть в дивизионе В.
Счёт в матче был открыт на 70-й минуте, отличился защитник сборной Бельгии Максим Де Кёйпер. На 75-й минуте Ромелу Лукаку в падении через себя удвоил преимущество хозяев. На 86-й минуте Лукаку оформил дубль.
Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века
Комментарии
- 24 марта 2025
-
06:39
-
06:27
-
05:39
-
05:34
-
05:31
-
04:57
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
02:57
-
02:50
-
02:15
-
01:59
-
01:58
-
01:53
-
01:39
-
01:39
-
01:29
-
01:25
-
01:05
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:23
-
00:14
-
00:12
-
00:05
- 23 марта 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:19