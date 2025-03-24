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Лунин высказался о награде лучшего игрока сборной Украины после 3-х голов от Бельгии

Лунин высказался о награде лучшего игрока сборной Украины после 3-х голов от Бельгии
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин прокомментировал получение награды лучшего игрока своей команды по итогам ответного матча плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3). На счету Андрея 56% голосов болельщиков.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Де Кёйпер – 70'     2:0 Лукаку – 75'     3:0 Лукаку – 86'    

«Всем спасибо. Обидно за результат, будем двигаться вперёд и стараться радовать вас», — написал Лунин на своей страничке в одной из социальных сетей.

По сумме двух матчей бельгийцы победили 4:3 и остались в дивизионе А Лиги наций. Украинцы продолжат играть в дивизионе В.

Счёт в матче был открыт на 70-й минуте, отличился защитник сборной Бельгии Максим Де Кёйпер. На 75-й минуте Ромелу Лукаку в падении через себя удвоил преимущество хозяев. На 86-й минуте Лукаку оформил дубль.

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