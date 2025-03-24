Видеообзор разгромной победы сборной Бельгии над Украиной в матче Лиги наций

Завершился ответный стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграли национальные команды Бельгии и Украины. Встреча проходила в Генке (Бельгия) на стадионе «Сегека Арена». Сборная Бельгии одержала победу в матче со счётом 3:0, по сумме двух встреч — 4:3.

Счёт в матче открыл защитник сборной Бельгии Максим Де Кёйпер на 70-й минуте. На 75-й минуте Ромелу Лукаку в падении через себя удвоил преимущество хозяев. На 86-й минуте Лукаку оформил дубль.

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Сборная Украины остаётся в Лиге В по результатам стыковых матчей, а национальная команда Бельгии сохраняет за собой прописку в Лиге А.

Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.