Видеообзор разгромной победы сборной Бельгии над Украиной в матче Лиги наций
Поделиться
Завершился ответный стыковой матч Лиги наций УЕФА, в котором сыграли национальные команды Бельгии и Украины. Встреча проходила в Генке (Бельгия) на стадионе «Сегека Арена». Сборная Бельгии одержала победу в матче со счётом 3:0, по сумме двух встреч — 4:3.
Лига наций УЕФА . Стыковые матчи А/В. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Бельгия
Окончен
3 : 0
Украина
1:0 Де Кёйпер – 70' 2:0 Лукаку – 75' 3:0 Лукаку – 86'
Счёт в матче открыл защитник сборной Бельгии Максим Де Кёйпер на 70-й минуте. На 75-й минуте Ромелу Лукаку в падении через себя удвоил преимущество хозяев. На 86-й минуте Лукаку оформил дубль.
Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Сборная Украины остаётся в Лиге В по результатам стыковых матчей, а национальная команда Бельгии сохраняет за собой прописку в Лиге А.
Действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2025
-
06:39
-
06:27
-
05:39
-
05:34
-
05:31
-
04:57
-
04:43
-
04:26
-
04:08
-
02:57
-
02:50
-
02:15
-
01:59
-
01:58
-
01:53
-
01:39
-
01:39
-
01:29
-
01:25
-
01:05
-
00:56
-
00:44
-
00:41
-
00:23
-
00:14
-
00:12
-
00:05
- 23 марта 2025
-
23:57
-
23:55
-
23:45
-
23:40
-
23:34
-
23:28
-
23:26
-
23:19