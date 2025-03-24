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Журналист авторитетного издания Marca дал инсайд о будущем Трента и его переходе в «Реал»

Журналист авторитетного издания Marca дал инсайд о будущем Трента и его переходе в «Реал»
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд снова отклонил предложение клуба по новому контракту. Об этом сообщает журналист Marca Хосе Феликс Диас.

«Ливерпуль» снова получил от английского защитника отказ. Его решение присоединиться к «Реалу» давно принято, и ничто его не изменит», — написал Диас в своей колонке.

Напомним, 26-летний футболист является воспитанником мерсисайдцев. Его нынешний контракт с клубом истекает летом этого года.

С момента дебюта за первую команду он забил 22 гола и отдал 86 результативных передач в 349 матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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