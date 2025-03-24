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Козлов: надежда на возвращение России в официальные турниры есть, но пока только она

Козлов: надежда на возвращение России в официальные турниры есть, но пока только она
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов ответил на вопрос о надежде на возвращение сборной России в официальные международные турниры.

— Есть внутреннее понимание, ради чего собираетесь в молодёжке?
— Конечно! Это другой уровень, международные матчи. Нам полезно поиграть со сверстниками из других стран, ощутить другие требования. Только рады таким матчам.

— Надежды на скорое возвращение в официальные турниры не теряете?
— Надежда есть, но пока только она. Хочется побыстрее вернуться и участвовать в международных турнирах, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Данилой Козловым читайте в ближайшее время на сайте «Чемпионата».

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