Козлов: надежда на возвращение России в официальные турниры есть, но пока только она

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов ответил на вопрос о надежде на возвращение сборной России в официальные международные турниры.

— Есть внутреннее понимание, ради чего собираетесь в молодёжке?

— Конечно! Это другой уровень, международные матчи. Нам полезно поиграть со сверстниками из других стран, ощутить другие требования. Только рады таким матчам.

— Надежды на скорое возвращение в официальные турниры не теряете?

— Надежда есть, но пока только она. Хочется побыстрее вернуться и участвовать в международных турнирах, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Полное интервью с Данилой Козловым читайте в ближайшее время на сайте «Чемпионата».