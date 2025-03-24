Данила Козлов: «Зенит» — вечный фаворит чемпионата. Победа над ним — особенные чувства

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о победе своего клуба в первом круге чемпионата России текущего сезона.

«Победа над «Зенитом» в первом круге — особенные чувства. Это главный соперник, и вечный фаворит чемпионата. Они не один сезон были на первом месте. Приятно обыграть «Зенит», но это в прошлом. Впереди ещё одна игра с ними, и надо настраиваться на неё», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск. Второе и третье место делят между собой «Спартак» и «Зенит», у обоих — по 43 очка.

Полное интервью с Козловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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