Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кот-д'Ивуар — Гамбия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данила Козлов: «Зенит» — вечный фаворит чемпионата. Победа над ним — особенные чувства

Данила Козлов: «Зенит» — вечный фаворит чемпионата. Победа над ним — особенные чувства
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о победе своего клуба в первом круге чемпионата России текущего сезона.

«Победа над «Зенитом» в первом круге — особенные чувства. Это главный соперник, и вечный фаворит чемпионата. Они не один сезон были на первом месте. Приятно обыграть «Зенит», но это в прошлом. Впереди ещё одна игра с ними, и надо настраиваться на неё», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 46 очков после 21 игры. В следующем туре подопечные Мурада Мусаева сыграют с воронежским «Факелом». Матч состоится 30 марта, начало — в 14:00 мск. Второе и третье место делят между собой «Спартак» и «Зенит», у обоих — по 43 очка.

Полное интервью с Козловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Градиленко: зарплаты в российском футболе заоблачные!

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Кобнан высказался о своём пента-трике в ворота «Амкала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android