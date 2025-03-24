Данила Козлов: сожалений об уходе из «Зенита» не появилось

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов рассказал, сожалеет ли он о своём уходе из «Зенита» и переходе в краснодарский клуб.

— Сожалений об уходе из «Зенита» не появилось?

— Нет, я попал сразу в «Балтику», провёл хороший отрезок. Сейчас я в «Краснодаре» — это новый шаг и высокий уровень.

— В «Краснодаре» больше возможностей получать игровое время?

— Да, — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игрок перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, где отметился тремя голами и двумя передачами.

Полное интервью с Данилой Козловым читайте на сайте «Чемпионата» в ближайшее время.