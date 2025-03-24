Гол Влаховича — в видеообзоре матча Лиги наций между Сербией и Австрией

Завершился второй стыковой матч лиг A/B Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Сербии и Австрии. Команды играли в Белграде (Сербия) на стадионе «Райко Митич». Победу одержала команда хозяев со счётом 2:0, по сумме двух матчей — 3:1.
На 56-й минуте Неманья Максимович открыл счёт во встрече. На 68-й минуте защитник сборной Австрии Гернот Траунер получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 74-й минуте Душан Влахович удвоил преимущество хозяев, однако после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда. На 90-й минуте Влаховичу удалось забить второй гол своей команды с передачи Луки Йовича.
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Таким образом, сборная Сербии сохранила место в Лиге А Лиги наций УЕФА.
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