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Голы Кварацхелии и Микаутадзе — в видеообзоре победы Грузии над Арменией в Лиге наций

Голы Кварацхелии и Микаутадзе — в видеообзоре победы Грузии над Арменией в Лиге наций
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Завершился второй стыковой матч лиг B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Грузии и Армении. Игра проходила в Тбилиси (Грузия) на стадионе «Борис Пайчадзе». Сборная Грузии одержала победу в матче со счётом 6:1, по сумме двух встреч — 9:1.

Лига наций УЕФА . Стыковые матчи В/С. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Грузия
Окончен
6 : 1
Армения
1:0 Ароян – 4'     2:0 Микаутадзе – 14'     3:0 Чакветадзе – 23'     4:0 Китеишвили – 27'     5:0 Микаутадзе – 35'     5:1 Севикян – 48'     6:1 Кварацхелия – 62'    

Счёт в матче был открыт защитником сборной Грузии Вараздатом Арояном на четвёртой минуте. На 14-й минуте Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. На 23-й минуте Георгий Чакветадзе довёл счёт до разгромного. На 27-й минуте Отар Китеишвили забил четвёртый мяч в ворота Армении. На 35-й минуте Микаутадзе оформил дубль. На 48-й минуте Эдгар Севикян отыграл один мяч Армении. На 62-й минуте Хвича Кварацхелия установил окончательный счёт в матче — 6:1.

Права на трансляции Лиги наций УЕФА в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

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