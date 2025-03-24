Голы Кварацхелии и Микаутадзе — в видеообзоре победы Грузии над Арменией в Лиге наций

Завершился второй стыковой матч лиг B/C Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались сборные Грузии и Армении. Игра проходила в Тбилиси (Грузия) на стадионе «Борис Пайчадзе». Сборная Грузии одержала победу в матче со счётом 6:1, по сумме двух встреч — 9:1.

Счёт в матче был открыт защитником сборной Грузии Вараздатом Арояном на четвёртой минуте. На 14-й минуте Жорж Микаутадзе удвоил преимущество хозяев. На 23-й минуте Георгий Чакветадзе довёл счёт до разгромного. На 27-й минуте Отар Китеишвили забил четвёртый мяч в ворота Армении. На 35-й минуте Микаутадзе оформил дубль. На 48-й минуте Эдгар Севикян отыграл один мяч Армении. На 62-й минуте Хвича Кварацхелия установил окончательный счёт в матче — 6:1.

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