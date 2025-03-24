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Ламин Ямаль установил исторический рекорд Лиги наций

Ламин Ямаль установил исторический рекорд Лиги наций
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В ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Испании и Нидерландов, вингер хозяев Ламин Ямаль отметился забитым голом и установил исторический рекорд турнира.

Лига наций УЕФА . Лига А. 1/4 финала. 2-й матч
23 марта 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Испания
Окончен
3 : 3
5 : 4
Нидерланды
1:0 Оярсабаль – 8'     1:1 Депай – 54'     2:1 Оярсабаль – 67'     2:2 Матсен – 79'     3:2 Ямаль – 103'     3:3 Симонс – 109'    

Ламин стал самым молодым автором гола в истории турнира. На момент матча испанцу было 17 лет и 258 дней. Ранее рекорд принадлежал соотечественнику и товарищу Ямаля по «Барселоне» — Гави. Он становился автором гола в возрасте 17 лет и 304 дня.

Напомним, хозяева поля одержали победу в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 пен.) и вышли в 1/2 финала турнира. Сборная Испании является действующим победителем Лиги наций УЕФА. В финале прошлого розыгрыша она обыграла Хорватию (0:0, 5:4 пен.).

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