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Мексика — Панама, результат матча 24 марта 2025, счёт 2:1, финал Лиги наций КОНКАКАФ, Чавес и Монтес стали чемпионами

Сборная Мексики обыграла Панаму и стала победительницей Лиги наций КОНКАКАФ
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Сборная Мексики обыграла национальную команду Панамы в финале Лиги наций КОНКАКАФ со счётом 2:1.

В составе победителей дублем отметился мексиканский форвард Рауль Хименес, забив на восьмой и 90+2-й минутах.

Единственный гол за Панаму забил полузащитник Адальберто Карраскилья в конце первого тайма. Отметим, что перед этим, на 33-й минуте, игрок получил жёлтую карточку.

Отметим, в составе сборной Мексики на турнире выступали два игрока из РПЛ — защитник «Локомотива» Сесар Монтес и хавбек «Динамо» Луис Чавес.

Эта победа стала первой для Мексики на турнире. Ранее команда дважды проигрывала в финалах сборной США. Для панамцев данная игра была дебютным финалом в их истории.

Третье место в этом году заняла сборная Канады, которой удалось обыграть национальную команду США.

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