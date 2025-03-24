Сборная Мексики обыграла Панаму и стала победительницей Лиги наций КОНКАКАФ

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Сборная Мексики обыграла национальную команду Панамы в финале Лиги наций КОНКАКАФ со счётом 2:1.

В составе победителей дублем отметился мексиканский форвард Рауль Хименес, забив на восьмой и 90+2-й минутах.

Единственный гол за Панаму забил полузащитник Адальберто Карраскилья в конце первого тайма. Отметим, что перед этим, на 33-й минуте, игрок получил жёлтую карточку.

Отметим, в составе сборной Мексики на турнире выступали два игрока из РПЛ — защитник «Локомотива» Сесар Монтес и хавбек «Динамо» Луис Чавес.

Эта победа стала первой для Мексики на турнире. Ранее команда дважды проигрывала в финалах сборной США. Для панамцев данная игра была дебютным финалом в их истории.

Третье место в этом году заняла сборная Канады, которой удалось обыграть национальную команду США.