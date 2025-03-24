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Полузащитник «Краснодара» Козлов: хочется больше играть, но всё зависит от меня

Полузащитник «Краснодара» Козлов: хочется больше играть, но всё зависит от меня
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Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о своём положении в южном клубе.

«За первые восемь месяцев в «Краснодаре» ожидания в полной мере совпали с реальностью. Конечно, хочется больше играть, но тут всё зависит от меня. Это только первый сезон, надеюсь, дальше будут лучше. Знаю, как ко мне относятся в «Краснодаре», что на меня рассчитывают. Это только прибавляет мне сил», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, игрок перешёл в «Краснодар» в июле 2024 года. В текущем сезоне Данила принял участие в 25 матчах, где отметился тремя голами и двумя передачами.

Полное интервью с Козловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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