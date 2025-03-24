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Расписание матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 на 24 марта

Расписание матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 на 24 марта
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Сегодня, 24 марта, состоятся матчи 2-го тура европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомится с расписанием игр, которые пройдут в этот день.

Расписание матчей европейской квалификации к ЧМ-2026 на 24 марта:

20:00 мск. Литва — Финляндия;
22:45 мск. Албания — Андорра;
22:45 мск. Босния и Герцеговина — Кипр;
22:45 мск. Англия — Латвия;
22:45 мск. Польша — Мальта;
22:45 мск. Сан-Марино — Румыния.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 команд: 12 групп по четыре команды в каждой, в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места, а также восемь лучших, занявших третье место, добавится новая стадия в плей-офф — 1/16 финала.

Календарь европейской квалификации к ЧМ-2026
Таблица европейской квалификации к ЧМ-2026
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