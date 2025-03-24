Дидье Дешам похвалил Килиана Мбаппе за игру в мартовских матчах сборной Франции

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам оценил вклад нападающего и капитана национальной команды Килиана Мбаппе в победу над Хорватией в полуфинале Лиги наций УЕФА.

«Мбаппе сияет. Всю неделю он был отличным лидером. Он проявил себя как отличный игрок и отличный капитан на этом сборе», — приводит слова Дешама журналист Лоик Танзи в социальной сети X.

Напомним, 24 марта состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Франции и Хорватии. Команды играли на стадионе «Стад де Франс» во Франции. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер из Англии. Стартовый свисток прозвучал в 22:45 мск. Франция одержала победу в серии послематчевых пенальти (2:0, 5:4 пен).