Максим Глушенков: никогда не говорил, что не буду ездить в сборную России

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков рассказал о своём настрое на предстоящий товарищеский матч с национальной командой Замбии, а также ответил на вопрос о своих высказываниях об игре за сборную. Напомним, Глушенков заявлял, что ему лучше потренироваться с партнёрами по клубу, чем сыграть за российскую национальную команду в товарищеском матче.

— Мы выходим и тренируем свои тактические действия, которые мы должны переносить из тренировок в игры, вот и всё. Поэтому не так уж и важно, с кем играть: с Замбией, Гренадой или с кем-то ещё.

— С мотивацией проблем не будет?

— В этом и мотивация, чтобы показать футбол, который хочет от нас увидеть главный тренер. Плюс — порадовать болельщиков, которые придут посмотреть на сборную России. А что ещё?

— Хотя твоя история со сборной при Карпине не такая простая…

— Слушай, на эту тему Валерий Георгиевич уже дважды журналистам всё сказал. Мне кажется, добавить к этому нечего.

— Как с ребятами общаешься внутри сборной? Уверен, что кого‑то должно были задеть те слова.

— А кто мне что будет припоминать? Я же никогда не говорил, что не буду ездить в сборную. Вызовут — поеду, так в итоге и произошло. Но в какой‑то момент меня не вызывали, а в какой‑то я не поехал из‑за травмы. Вот и вся ситуация, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

25 марта национальная команда России сыграет товарищеский матч со сборной Замбии. Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.