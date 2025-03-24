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Эдуард Мор: сборной России придётся приложить много усилий, чтобы победить Замбию

Эдуард Мор: сборной России придётся приложить много усилий, чтобы победить Замбию
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Замбии, который состоится во вторник, 25 марта. Игра пройдёт в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
25 марта 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Замбия
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это гораздо более серьёзный соперник, чем предыдущие оппоненты сборной России по товарищеским играм. Если раньше мы рассуждали, сколько голов забьём или пропустим, то здесь придётся приложить очень много усилий, чтобы просто победить. Игра будет очень интересной», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России по футболу проводит только товарищеские матчи. 19 марта подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Гренады со счётом 5:0.

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