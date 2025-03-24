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Игрок «Зенита» Куропаткина: жаль, что не участвуем в еврокубках. Мы заложники ситуации

Игрок «Зенита» Куропаткина: жаль, что не участвуем в еврокубках. Мы заложники ситуации
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Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина выразила сожаление, что российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.

«Лига чемпионов – турнир сильнейших, и чем больше тут матчей, тем лучше. Хотя для условных Родри и Карвахаля, у которых под 50 матчей за сезон, дополнительные две игры – это звучит как убийство. Но для тех футболистов, у кого нет трёх-четырёх турниров по сезону, это классно: больше возможностей поиграть и проверить себя. Конечно, я не общалась с игроками того же «Брюгге», но, мне кажется, они счастливы иметь плюс два матча в Лиге чемпионов.

Жаль, что мы не участвуем в еврокубках. Все мы, российские игроки, заложники ситуации, где невозможно до конца оценить свой уровень, так как практически нет международных матчей. Надеюсь, что скоро это изменится, и я буду безумно рада получить два дополнительных возможных матча в Лиге чемпионов или Лиге Европы», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

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