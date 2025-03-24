Футболистка «Зенита» Куропаткина назвала главные плюсы и минусы обновлённой Лиги чемпионов

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина оценила новый формат Лиги чемпионов УЕФА, при котором больше не используется деление команд на несколько групп.

«Что я думаю про новый формат ЛЧ? Вот три момента, которые мне как профессиональной футболистке кажутся наиболее важными. Тут и хорошее, и плохое.

Единая таблица даёт намного больше шансов пройти в плей-офф, так как все матчи играются с разными соперниками. В старом формате неудачная жеребьёвка и попадание в «группу смерти» только изредка помогали произойти каким-то сенсациям. Как правило, всё становилось понятно уже сразу. Это касается и мужских турниров, и женских – никто не хотел бы оказаться в группе с «Барселоной Фемени».

Новый формат интереснее для игроков, так как матчи с разными командами помогают быстрее расти. Ты сталкиваешься с новыми схемами, тактиками, стилями.

Вылет из ЛЧ не отправляет в Лигу Европы. Это печально. Это изменение мне не нравится. Хотя у женщин никогда не было двух одновременных еврокубковых турниров, то есть все вылетали в никуда, но со следующего сезона планируют ввести Лигу Европы. И в этом случае пригодилась бы возможность после неудачи в ЛЧ продолжить играть в еврокубке, хоть и на ранг ниже. Сейчас вылетел и всё. Это печально.

Ну а пока ещё поживём в старом формате. Четвертьфиналы женской Лиги чемпионов – огонь. Если вы не разбираетесь в женском футболе, вам всё равно понравится список команд и их соперники», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.