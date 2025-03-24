Тренер сборной Испании де ла Фуэнте: этот матч с Нидерландами мог бы стать финалом Евро

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в ответном матче 1/4 финала Лиги наций УЕФА с национальной командой Нидерландов. Испанцы одержали победу в серии послематчевых пенальти (3:3, 5:4 пен.) и вышли в 1/2 финала турнира.
«Мы очень взволнованы. Это был матч, который мог бы стать финалом чемпионата Европы. Мы были на уровне, который можно признать. У нас те же ощущения, что и на Евро-2024. Это были две команды с похожими характеристиками, потому что мы играем в атаку. Болельщики наверняка получили огромное удовольствие. Мы собираемся насладиться ещё одним «Финалом четырёх» с тремя чемпионами мира и одним победителем Евро», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.
Первая игра закончилась со счётом 2:2. В составе «Фурия Роха» голами отметились Нико Уильямс и Микель Мерино. За «оранжевых» забили Коди Гакпо и Тейани Рейндерс.
- 24 марта 2025
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