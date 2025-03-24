Данила Козлов: Кисляк — трудяга! Главное, чтобы не останавливался

Полузащитник «Краснодара» Данила Козлов высказался о прогрессе молодого полузащитника ПФК ЦСКА Матвея Кисляка.

«У Кисляка всегда были нужные качества. Он трудяга. Просто сейчас появился шанс, которым он воспользовался. Можно его только похвалить! Но главное, чтобы Матвей не останавливался», — сказал Козлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Кисляк принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.