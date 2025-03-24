Глушенков: в матче с Гренадой впервые получил кайф от футбола после зимнего перерыва

Нападающий «Зенита» и сборной России Максим Глушенков высказался о прошедшем товарищеском матче с национальной командой Гренады, а также рассказал, что старался играть на форварда российской сборной Артёма Дзюбу, которому было необходимо забить гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

— По первому матчу казалось, что Гренаду немного недооценили.

— Нет, такого не было. Вообще, лично я за свои последние четыре игры, которые прошли после зимнего перерыва, впервые получил кайф от футбола. Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроений игроков в центральной зоне. По этому я скучал. Повторюсь: я не обращал внимания именно на тех, кто играл против нас. Я получал удовольствие от нашей игры.

— Было видно, что первый тайм с Гренадой ты в 90% случаев старался играть на Дзюбу. Это была внутренняя задача какая-то?

— Да, только он меня Денисом Глушенковым назвал, видимо, перепутал с другим полузащитником (улыбается). Мы с Артёмом и правда говорили перед игрой, да я и сам понимал, что человеку нужно было обязательно забить гол. Поэтому в каждом эпизоде сначала его искал.

И вообще, рекорд рекордом, но игра стояла на первом месте. Не было такого, что вся команда была сконцентрирована только на том, чтобы Дзюба обязательно забил, — приводит слова Глушенкова «Матч ТВ».

В среду, 19 марта, состоялся товарищеский матч российской национальной команды с Гренадой (5:0). На 43-й минуте игры Дзюба поразил ворота соперника. Этот гол стал 31-м для нападающего в составе сборной России. Таким образом, он единолично стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Александра Кержакова.

В нынешнем сезоне Глушенков сыграл за «Зенит» 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 15 млн.