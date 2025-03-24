Куропаткина: будет просто вау, если обе команды «Барселоны» возьмут Лигу чемпионов!

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина пожелала женской и мужской «Барселоне» выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Я активно слежу и за женским, и за мужским футболом, но прогнозировать наверняка могу только выход «Барселоны» в полуфинал. Кстати, «Барса» — единственная команда, где и мужчины, и женщины имеют большие шансы на победу в ЛЧ в одном сезоне. И будет просто вау, если обе в итоге возьмут трофей. Мужской «Барселоне», конечно, пока сложнее, так как мужской «Реал» уже давно взломал Лигу чемпионов и им бесконечно везёт. Но и у каталонцев есть джокер — это Ламин Ямаль. Он напоминает Сальму Паральюэло из «Барсы Фемени» — схожая позиция, национальность, стиль игры», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.