Футболистка сборной России Куропаткина назвала фаворитов 1/4 финала женской Лиги чемпионов

Защитница санкт-петербургского «Зенита» Вероника Куропаткина назвала фаворитов матчей 1/4 финала женской Лиги чемпионов.

«Первый матч четвертьфинала проходил в Мадриде под проливным дождём, и ужасное качество поля во многом предопределило ход игры. Это была настоящая битва и борьба (в грязи) на каждом участке поля. «Арсенал» подходил к игре явным фаворитом, но испанки оказались неожиданно негостеприимными и забили два безответных мяча. Ответный матч будет интересным – уверена, что лондонки смогут отыграться и пройдут дальше.

«Лион» имел явное преимущество на протяжении всего матча и подкрепил это забитыми мячами. Хозяйки не придумали, как вскрыть оборону соперника, но у них ещё есть шансы пройти дальше. Хоть и небольшие. Хочется отметить, что у француженок есть прекрасный универсальный игрок — Даэлле Дюморне, которая представляет национальную сборную Гаити. У меня была возможность сыграть против неё в рамках матчей национальных сборных. Думаю, она дала бы фору многим парням из нашей РПЛ.

Противостояние «Барсы» и «Вольфсбурга» – классика последних сезонов Лиги чемпионов. В этот раз «Барселона» не оставила соперницам никаких шансов. К сожалению, для «Вольфсбурга» ответный матч будет лишь условностью. Несмотря на то, что в последней встрече чемпионата Испании каталонки впервые в истории сенсационно проиграли «Эль Класико», уверена, что они спокойно пройдут дальше.

У «Сити» и «Челси» романтичный март с множеством свиданий, команды уже сыграли три из четырёх игр: 15 марта в финале Кубка английской лиги («Челси» победил 2:1), 19 марта в первом матче 1/4 финала ЛЧ (победа за «Сити» 2:0) и 23 марта в чемпионате Англии (лондонки снова выиграли 2:1). Последний матч двухнедельного противостояния этих команд состоится 27 марта – в рамках плей-офф Лиги чемпионов. В прошедшей еврокубковой встрече «Сити» давил «Челси» всю игру, показал суперпрессинг и нанёс команде Сони Бомпастор первое поражение в этом сезоне. Без сомнений, ответный матч будет жарким. Думаю, что «Сити» удержит результат первого матча и пройдёт дальше», — сказала Куропаткина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.